Tirolska prepovedala tranzitni promet po regionalnih cestah

Innsbruck, 21. junija - Avstrijska dežela Tirolska je ta teden uvedla prepoved tranzitnega prometa po regionalnih cestah, ki so jih mnogi uporabljali na poti do počitniških destinacij, da so se tako ognili gneči na avtocestah ali plačilu avstrijske vinjete. S tem želijo tirolske oblasti zmanjšati prometno obremenitev za lokalno prebivalstvo.