Znane tekmice slovenskih rokometašic na letošnjem SP

Tokio, 21. junija - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na današnjem žrebu v Tokiu dobila tekmice na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki bo med 30. novembrom in 15. decembrom na Japonskem. Slovenija bo v prvem delu tekmovanja nastopila v skupini A, v njej so še Nizozemska, Norveška, Srbija, Angola in Kuba.