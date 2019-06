Furs bo davke in prispevke od regresa vrnil do konca julija

Ljubljana, 21. junija - Finančna uprava RS (Furs) bo zavezancem, ki so regres prejeli pred 4. majem, davke in prispevke s tega naslova vrnila na njihove račune do konca julija, so sporočili s Fursa. Kot so dodali, lahko zavezanci odločbe o vračilu v poštnih nabiralnikih pričakujejo od 24. junija dalje.