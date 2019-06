Šmartinsko jezero bogatejše za novi skakalnici

Celje, 22. junija - Celjska občina bo v četrtek na Šmartinskem jezeru odprla novi 17 in 25 metrov visoki skakalnici, ki bosta namenjeni treningom ter državnim in meddržavnim tekmovanjem v akrobatskih skokih v vodo. Za projekt, ki je ocenjen na 235.0000 evrov, bo celjska občina prejela 103.477 evrov nepovratnih sredstev agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.