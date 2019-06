Večina azijskih borz v znamenju padcev

Tokio, 21. junija - Po dveh dnevih rasti so se indeksi na azijskih borzah danes večinoma obarvali rdeče. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, vlagatelji že pogledujejo proti naslednjemu tednu, ko se bosta na Japonskem v okviru vrha G20 srečala predsednika ZDA in Kitajske Donald Trump in Xi Jinping.