Vrh EU nocoj predvidoma še brez dogovora o vodilnih položajih

pripravila dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 20. junija - Voditelji članic EU nocoj očitno še ne bodo dosegli dogovora o svežnju imenovanj na vodilne položaje, kažejo uradne izjave in neuradne informacije v okviru zasedanja v Bruslju, ki še traja. Voditelji so se šele lotili kadrovskega rebusa, doslej so se ukvarjali z drugimi temami. Soglasja o cilju podnebne nevtralnosti do leta 2050 niso dosegli.