Indeks S&P 500 rekordno

New York, 20. junija - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v zelenem območju. Indeks S&P 500 je zaključil rekordno visoko, pri vrednosti 2954,18 točke. Na trgovanje je vplivala predvsem napoved ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) o možnosti znižanja obrestne mere, če v trgovinskem sporu med ZDA in Kitajsko ne bo znakov napredka.