Vrh EU brez soglasja o cilju ogljične nevtralnosti do leta 2050

Bruselj, 20. junija - Voditelji članic EU kljub močnim prizadevanjem Francije danes v Bruslju niso uspeli doseči soglasja o cilju neto ogljične nevtralnosti do leta 2050. Proti so bile Poljska, Madžarska, Češka in Estonija, so sporočili iz okoljskih nevladnih organizacij CAN Europe in Greenpeace.