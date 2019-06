Čeferin: Skomina, hvala Bogu, ni naredil napake

Ribnica, 21. junija - Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefe) Aleksander Čeferin je dejal, da si je Damir Skomina zaslužil sojenje v finalu letošnje lige prvakov, da pa je bil še pod večjim drobnogledom kot sicer, saj prihaja iz Slovenije kot on sam. "Nedvomno si je to zaslužil, dolgo dobro sodi. Potrdil sem, da se strinjam z njim, in hvala Bogu ni naredil napake."