V osrednji Sloveniji zalivalo kleti in podiralo drevesa

Ljubljana, 20. junija - Območja občin Ljubljana, Dol pri Ljubljani, Litija, Moravče ter predvsem Domžale in Trzin je danes nekaj pred 17. uro prizadelo neurje z obilnimi padavinami in vetrom. Na upravi za zaščito in reševanje so doslej zabeležili 41 dogodkov. Meteorna voda je v 36 primerih poplavljala kleti objektov, v petih primerih pa je šlo za vetrolom.