Požarne vode niso onesnažile vode v Rakovem Škocjanu

Cerknica, 20. junija - Analiza vode v Rakovem Škocjanu, katere vzorce so vzeli v sredo, da bi ugotovili morebiten vpliv požara v Fragmatu minuli teden, ni pokazala prisotnosti snovi, ki so s požarno vodo iztekale v tla in bi lahko onesnažile vodo, so danes sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso).