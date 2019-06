Industrijska proizvodnja v Sloveniji lani nadaljevala rast

Ljubljana, 23. junija - Industrijska podjetja v Sloveniji so lani prodala za okoli 26 milijard evrov industrijskih proizvodov in storitev, kar je ob upoštevanju povečanega zajema podatkov okoli desetino več kot predlani. Najuspešnejši so bili proizvajalci motornih vozil, prikolic in polprikolic. Okoli tri četrtine prihodkov je bilo ustvarjenih v tujini.