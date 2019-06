Za gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev 2,6 milijona evrov

Ljubljana, 27. junija - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022. Skupna višina sredstev za izvedbo razpisa znaša 2,6 milijona evrov.