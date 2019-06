Letalo v Indiji zaradi prepira med članoma posadke zamujalo dve uri

Bangalore, 20. junija - Letalo v Indiji je v ponedeljek vzletelo dve uri kasneje, kot je bilo načrtovano, ker sta se sprla pilot in član posadke. Pilot naj bi zahteval, da mu član posadke pomije posodo od malice, kar je ta zavrnil, nato pa sta se sprla. Oba so odstranili z letala in ju zamenjali, preiskava dogodka pa še poteka. Letalo je letelo iz Bengaluruja v Kolkoto.