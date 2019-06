V Beogradu zaporne kazni osmerici zaradi vojnih zločinov na Hrvaškem

Zagreb/Beograd, 20. junija - Beograjsko sodišče je danes obsodilo osem pripadnikov nekdanje JLA in srbskih paravojaških enot na kazni med štiri in šest let zapora zaradi vojnih zločinov proti najmanj 28 hrvaškim civilistom v Lovasu v vzhodni Slavoniji. Gre za vnovično obsodilno sodbo, po razveljavitvi prve tovrstne sodbe iz leta 2012.