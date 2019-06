Ljubljansko okrožno sodišče v ponovljenem sojenju obsodilo nekdanje vodilne v NLB

Ljubljana, 20. junija - Okrožno sodišče v Ljubljani je na prvi stopnji v ponovljenem sojenju nekdanje vodilne v NLB - Draška Veselinoviča, Mateja Narata in Mirana Vičiča - spoznalo za krive očitanih kaznivih dejanj, povezanih s kreditom Simoni Dimic in njenemu očetu, so sporočili iz specializiranega državnega tožilstva. Prisodilo jim je pol leta pogojne zaporne kazni.