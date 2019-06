Karakterna igralka Meryl Streep praznuje 70 let

Los Angeles, 22. junija - Ameriška igralka Meryl Streep danes praznuje 70. rojstni dan. Ena najbolj ustvarjalnih in vsestranskih filmskih umetnic je v karieri nastopila v okoli 80 filmskih projektih in prejela 175 nagrad, tudi za življenjsko delo. Med njenimi najbolj znanimi vlogami sta upodobitvi nekdanje premierke Margaret Thatcher in matere Joanne Kramer.