V Galeriji Photon mednarodna skupinska razstava sodobnega foto-kolaža

Ljubljana, 21. junija - V Galeriji Photon bodo drevi odprli mednarodno skupinsko razstavo A New Vision of Debris. Z njo bodo skušali odgovoriti na vprašanje, kakšen pomen ima foto-kolaž v današnjem času, nasičenem s fragmentarnimi vizualnimi podobami in vseprisotnimi specialnimi učinki novih tehnologij. Razstava je obenem poklon 100-letnici ustanovitve šole Bauhaus.