Ljubljanska borza: Visoka rast Zavarovalnice Triglav

Ljubljana, 20. junija - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 2,5 milijona evrov poslov, najbolj prometne pa so bile delnice Zavarovalnice Triglav. K skupnemu prometu so prispevale 812.160 evrov, pri čemer so se podražile za 2,52 odstotka. Druge najbolj prometne so bile delnice Krke, ki so edine pocenile. Indeks SBI TOP je pridobil 0,66 odstotka.