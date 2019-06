Cene hrane in pijače v Sloveniji podobne kot v EU, tobak cenejši

Luxembourg, 22. junija - Cene hrane in brezalkoholnih pijač v Sloveniji so podobne kot v povprečju v EU, precej cenejši kot v večini evropskih držav pa so tobačni izdelki, ugotavlja evropski statistični urad Eurostat. Največ je treba za košarico izbranih prehrambenih izdelkov odšteti na Danskem, v Luksemburgu in Avstriji, najmanj pa v Romuniji, na Poljskem in v Bolgariji.