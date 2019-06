Na svetovni dan beguncev o pravicah migrantskih otrok

Ljubljana, 20. junija - Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC) in Unicef Slovenija sta na današnji svetovni dan beguncev v sodelovanju z Društvom novinarjev Slovenije (DNS) odprla vprašanje o pravicah begunskih otrok v Sloveniji ter o tem, kako odgovorno poročati o njih v medijih, da bi pripomogli in ne otežili reševanja njihove zaščite in oskrbe.