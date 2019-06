Na Praznik glasbe bo v petih mestih nastopilo več kot 500 glasbenikov

Ljubljana, 21. junija - V Parizu so 21. junija 1982 prvič obeležili Praznik glasbe, iniciativa pa se je odtlej razširila na več kot 400 mest po svetu. V Sloveniji se Prazniku glasbe pridružujejo v Ljubljani, Mariboru, Piranu, Murski Soboti in Nova Gorici, na okoli 40. glasbenih prizoriščih pa se bo skupno predstavilo več kot 500 glasbenikov vseh generacij in žanrov.