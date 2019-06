Visokošolski sindikat za stabilno financiranje raziskovalcev v času med dvema projektoma

Ljubljana, 20. junija - Predstavniki Visokošolskega sindikata Slovenije so na novinarski konferenci izpostavili problematiko raziskovalcev, ki za čas, ko pridobivajo nov projekt, ostanejo brez stabilnega financiranja. Opozorili so, da težave ne rešuje niti predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je bil donedavnega v javni obravnavi.