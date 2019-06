Nemški promigrantski župani prejeli grožnje s smrtjo

Berlin, 20. junija - Najmanj trije vidnejši nemški župani, ki so odprti do migrantov, so prejeli grožnje s smrtjo, se je izvedelo danes. Potem ko je policija pred dnevi zaradi umora lokalnega politika aretirala skrajnega desničarja, je več lokalnih politikov priznalo, da so v preteklosti prejeli grožnje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.