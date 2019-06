Socialna distanca do LGBT oseb v Sloveniji se po raziskavi vidno zmanjšuje

Ljubljana, 20. junija - Socialna distanca do LGBT oseb v Sloveniji se vidno zmanjšuje, je temeljna ugotovitev raziskave o pojavnosti zločinov iz sovraštva zoper LGBT osebe v Sloveniji, ki so jo predstavili na seminarju Presežimo sovražni govor v sklopu Festivala Parada ponosa. V boju zoper sovražni in diskriminatorni govor so sprejeli tudi izjavo za zavezništvo.