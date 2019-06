Društvo za zdravje srca in ožilja za ureditev področja dolgotrajne oskrbe

Ljubljana, 20. junija - Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije opozarja na nesprejemljivost čakanja na ureditev področja dolgotrajne oskrbe v državi. "Pričakujemo, da bodo sistemske rešitve predstavljene do konca leta 2019, kot je že pred časom napovedala vlada," so danes sporočili iz društva.