Pri Studii Humanitatis prevodna dela o jezikoslovju in antropologiji

Ljubljana, 20. junija - Studia Humanitatis je predstavila tri prevodna dela. Po več kot dveh desetletjih je ponovno izdala temeljno delo jezikoslovja - Splošno jezikoslovje Ferdinanda de Saussureja, tokrat v prevodu Saše Jerele. Novosti sta knjigi s področja antropologije: Onstran narave in kulture Philippea Descolaja in Kaj sorodstvo je - in kaj ne Marshalla Sahlinsa.