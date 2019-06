EU s trdno podporo zaščiti pravic beguncev

Bruselj, 20. junija - Evropska komisija je danes ob svetovnem dnevu beguncev potrdila trdno podporo zaščiti pravic najbolj ranljivih ljudi, ki so prisiljeni bežati in zapustiti svoje domove. "Evropa je in bo ostala varno zatočišče za ljudi v stiski, potrebne mednarodne zaščite," so sporočili iz Bruslja.