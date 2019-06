Leta 2017 ugodno rešene tri četrtine, lani pa dve tretjini zahtev za dostop do informacij javnega značaja

Ljubljana, 20. junija - Vlada je danes sprejela skupno dvoletno poročilo o izvajanju zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leti 2017 in 2018. Podatki kažejo, da je bilo v letu 2017 od vseh zahtev za dostop do informacij 75 odstotkov, v letu 2018 pa 66 odstotkov v celoti ugodno rešenih za prosilce, kar pomeni, da so zahtevane informacije prejeli v celoti.