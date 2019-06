Na agenciji za civilno letalstvo letos 134 prijav proti Adrii Airways

Ljubljana, 20. junija - Javna agencija za civilno letalstvo RS je kot nadzorni organ uresničevanja zakonodaje EU o pravicah potnikov v letalskem prometu letos do zdaj prejela 134 prijav proti Adrii Airways, predvsem zaradi odpovedi letov in dolgih zamud. Prevozniku, ki se te dni spopada s povečanimi operativnimi težavami, so ob tem lani izrekli za okoli 35.500 evrov glob.