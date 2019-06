Nova v. d. direktorice urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj.

Ljubljana, 20. junija - Vlada je na današnji seji za vršilko dolžnosti direktorice urada za oskrbo in integracijo migrantov imenovala dosedanjo vodjo sektorja za sprejem in oskrbo v uradu Katarino Štrukelj. Vršilka dolžnosti bo urad vodila največ šest mesecev oziroma do imenovanja novega direktorja.