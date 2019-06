Izola gosti dneve poljskega filma

Izola, 21. junija - Izola bo ta konec tedna gostila prve dneve poljskega filma. Program festivala vključuje najboljše poljske produkcije zadnjih let, ki so pridobile priznanje domače in tuje javnosti. Izbor novejših filmov bo prikazal raznovrstne teme, filmi pa bodo gledalcem približali tudi bogastvo poljske pokrajine in panoramo njenih prebivalcev.