S srednjeveškimi dnevi se Kubed vrača v 16. stoletje

Črni Kal, 21. junija - Društvo Skala danes in v soboto v Kubedu organizira srednjeveške dneve. S srednjeveškimi igrami, glasbo in drugim dogajanjem bodo tako znova obudili 16. stoletje, ko je Kubejska utrdba imela odločilno vlogo pri obrambi mesta Koper, so sporočili iz koprske občine.