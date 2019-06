Ob svetovnem dnevu beguncev več dogodkov projekta Spoznavajmo se

Ljubljana, 20. junija - Ob današnjem svetovnem dnevu beguncev bo v sklopu projekta Spoznavajmo se, ki ga izvajajo društvo Odnos in Inštitut za afriške študije v sodelovanju z društvom UP, potekalo več dogodkov. Namen projekta je javnost ozavestiti o prisotnosti beguncev in opozoriti na njihove probleme, pa tudi spodbujati strpnost v družbi.