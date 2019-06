Večina poslanskih skupin za spoštovanje varuhovih priporočil

Ljubljana, 20. junija - DZ je v današnjem nadaljevanju redne seje obravnaval poročilo varuha človekovih pravic za lansko leto. V njem je 88 priporočil vladi, DZ, lokalnim skupnostim in drugim. Med njimi so nekatera, ki se vlečejo že leta. Večina poslanskih skupin se je zavzela za spoštovanje varuhovih priporočil, v SNS pa so bili do poročila kritični.