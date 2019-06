Zdravnik Milošević in soobtožena Košutar Gašparićeva obsojena na pogojno zaporno kazen

Ljubljana, 20. junija - Senat Okrožnega sodišča v Ljubljani je danes zdravnika Zorana Miloševića zaradi sprejemanja podkupnine obsodil na pogojno kazen desetih mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let, soobtoženo Irmo Košutar Gašparić iz podjetja Animus pa zaradi dajanja podkupnine na pogojno kazen enega leta in šestih mesecev zapora s preizkusno dobo treh let.