Odpoklic ržene moke

Ljubljana, 20. junija - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvešča, da je iz prodaje odpoklicana ržena moka tip 1250 proizvajalca Mlin Korošec. Nosilci živilske dejavnosti, ki so vključeni v distribucijo proizvoda, izdelek umikajo s trga, ker vsebnost deoksinivalenola v živilu presega mejno vrednost in zaradi višje vsebnosti ergot alkaloidov.