Pakistanskemu politiku na tiskovni konferenci "zrasla" mačja ušesa

Islamabad, 20. junija - Na tiskovni konferenci pakistanskega politika Šaukata Jusafzaija, ki so jo pred dnevi prenašali v živo prek Facebooka, je neznana oseba vključila filter, ki je njemu in dvema prisotnima uradnikoma na posnetku dodal mačja ušesa in brke. Konferenca je postala pravi hit na Facebook strani njegove stranke, poroča BBC.