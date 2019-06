Ljubljana, 20. junija - Razglasitev zmagovalcev tekmovanja Ecotrophelia Slovenija in Innovation Prizes - mladih inovatorjev na področju agroživilstva bo danes ob 12.45 potekala v dvorani A Gospodarske zbornice Slovenije na Dimičevi 13 v Ljubljani, so sporočili organizatorji, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS.