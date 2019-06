VAR in Messi Argentincem reševala kožo

Belo Horizonte, 20. junija - Na južnoameriškem nogometnem prvenstvu sta bili ponoči dve tekmi. Zelo dobro gre Kolumbiji, ki je v skupini B vpisala še drugo zmago za šest točk, s čimer si je že zagotovila četrtfinale. Kolumbijci so z 1:0 odpravili povabljence Katarce. Zato pa imajo favorizirani Argentinci zgolj točko. To so iztržili z remijem 1:1 proti Paragvaju.