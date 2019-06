Argentinke po 0:3 do remija, s katerim so izločile Škotinje

Pariz, 20. junija - Argentinske nogometašice so na svetovnem prvenstvu v Franciji v manj kot pol ure proti Škotinjam dosegle tri zadetke, s čimer so prišle do izenačenja 3:3. Z remijem sinjemodre ostajajo v igri za preboj med najboljših 16, medtem ko so Škotinje že končale mundial. Na prvi tekmi so Angležinje v Nici z 2:0 premagale Japonke in so na vrhu skupine D.