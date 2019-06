Kozmusov tek deset let po Berlinu

Brestanica, 20. junija - Zlati olimopionik in nekdanji svetovni prvak Primož Kozmus bo desetletje za tem, ko se je povzpel na zmagovalno stopničko atletskega svetovnega prvenstva v Berlinu, zadnjo junijsko soboto poskrbel za telesno dejavnost in zabavo vseh, ki so željni rekreacije in aktivnega načina preživljanja prostega časa.