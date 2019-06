Dijaki na simulaciji seje vlade o prednostnih nalogah predsedovanja EU

Ljubljana, 19. junija - Dijaki tretjega letnika Škofijske klasične gimnazije Ljubljana so danes v okviru programa državljanska kultura obiskali vlado in na simulaciji vladne seje razpravljali o prednostnih nalogah slovenskega predsedovanja Evropski uniji. Dijaki so se v vlogi ministrov zavzeli, da bo osrednja prednostna naloga zeleno gospodarstvo.