Demokracija o lažnih podnebnih spremembah (20. 6.)

Ljubljana, 20. junija - Jože Biščak v komentarju Pravljica o koncu sveta piše, da si "znanstvene" napovedi o izumrtju človeštva, ki je neodgovorno do narave, ciklično sledijo zadnjih deset ali petnajst let vsakih nekaj mesecev. Dodaja, da so vedno bolj katastrofične, ampak konca planeta noče biti, kar nikogar, predvsem tistih, ki na ta račun mastno služijo, ne moti.