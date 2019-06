Nova Gorica bo teden dni živela v zvokih saksofona

Nova Gorica, 25. junija - V Novi Gorici se danes začenja že 23. Mednarodno srečanje saksofonistov SAXGO19. Festival z najdaljšo tradicijo v Novi Gorici, ki bo potekal do 1. julija, v mesto in bližnjo okolico prinaša koncertni del festivala in izobraževalne vsebine pod mentorstvom priznanih imen iz sveta saksofona.