Na Gornjem trgu v Ljubljani se je porušil del zapuščene hiše

Ljubljana, 19. junija - Na Gornjem trgu v Ljubljani se je danes okoli 14.20 porušil del starejše, zapuščene hiše. Na terenu so bili policisti in gasilci, ki so zavarovali območje. V času intervencije je bil delno oviran promet na Karlovški cesti, ki je že sproščen. Po sedaj zbranih podatkih ni bil nihče poškodovan, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.