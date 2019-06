DeSUS: Če bank ne bi prodali, bi komisija zahtevala vračilo državne pomoči

Ljubljana, 19. junija - V DeSUS so ob odločitvi nadzornikov SDH o prodaji Abanke in končani privatizaciji NLB za STA kljub preteklemu nasprotovanju prodaji bank spomnili, da bi ob neprodaji bank Evropska komisija zahtevala vračilo državne pomoči. To bi lahko zopet padlo na pleča davkoplačevalcev, kar pa je za DeSUS nesprejemljivo.