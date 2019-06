V Novi Gorici se začenja Poletna scena

Nova Gorica, 21. junija - Nova Gorica bo tako kot v preteklih letih tudi to poletje zaživela z različnimi prireditvami in dogodki, povezanimi pod naslovom Poletna scena. Kar dve prizorišči v mestnem središču si bosta letošnje poletje izmenjevali številne glasbene, gledališke, plesne, potopisne in filmske dogodke z domačimi in tujimi avtorji vse do 31. avgusta.