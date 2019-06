Šarčev kabinet: Prodaja deležev v Abanki in NLB pomembna za nadaljnji razvoj obeh bank

Ljubljana, 19. junija - V kabinetu predsednika vlade so ob odločitvi SDH o prodaji Abanke in končani privatizaciji NLB izpostavili, da bodo s tem prenehale nekatere zaveze do Evropske komisije. "To pa pomeni umik bistvenih omejitev v poslovanju obeh bank, kar je pomembno za zagotavljanje konkurenčnosti in za nadaljnji razvoj obeh bank."