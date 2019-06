Ministrstvo za finance: Kupnina od Abanke za demografski sklad in za zniževanje dolga

Ljubljana, 19. junija - SDH je odločitev o prodaji Abanke Novi KBM sprejel samostojno in neodvisno, so danes novico pospremili na ministrstvu za finance. "SDH je prodajni postopek Abanke vodil v imenu in za račun države, zato bo 10 odstotkov kupnine namenjene za demografski rezervni sklad, 90 odstotkov pa za zniževanje javnega dolga," so navedli.